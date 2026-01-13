«Он не герой!»: Кличко полностью провалил подготовку к блэкауту – экс-министр ЖКХ

Вадим Москаленко.  
13.01.2026 20:54
У киевской администрации было четыре года, чтобы подготовиться к полному блэкауту, но не сделано почти ничего.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После совета Кличко киевлянам эвакуироваться из столицы – поднялся срач. Из Кличко теперь героя лепят, который правду-матку говорит. Не знаю, возможно. Но это всё по-другому надо было делать, а не просто сказать: «Выезжайте».

Должно быть понимание, что в каждом доме своя ситуация. Должно быть понимание, кто там живёт, кто может справиться сам, а кто не может, какие есть варианты помощи. И бедным, больным, инвалидам надо было помочь пройти этот сверхсложный период», – критиковал Кучеренко.

«Им давно предлагали смоделировать эту ситуацию. А они просто вышли – и сказали: «Разъезжайтесь, чем меньше вас тут будет, тем меньше проблем». Так зачем называть Кличко героем, он про эвакуацию ещё с 22 года начал говорить.

Так покажи расчёты, куда ты миллионы людей хочешь вывести, и как это будет организовано? Просто офис простых решений: разъезжайтесь куда угодно – и не мешайте нам. Нефиг шастать», – зло иронизировал он.

