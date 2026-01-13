«Он не герой!»: Кличко полностью провалил подготовку к блэкауту – экс-министр ЖКХ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У киевской администрации было четыре года, чтобы подготовиться к полному блэкауту, но не сделано почти ничего.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После совета Кличко киевлянам эвакуироваться из столицы – поднялся срач. Из Кличко теперь героя лепят, который правду-матку говорит. Не знаю, возможно. Но это всё по-другому надо было делать, а не просто сказать: «Выезжайте». Должно быть понимание, что в каждом доме своя ситуация. Должно быть понимание, кто там живёт, кто может справиться сам, а кто не может, какие есть варианты помощи. И бедным, больным, инвалидам надо было помочь пройти этот сверхсложный период», – критиковал Кучеренко.