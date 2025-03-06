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Украинский диктатор Владимир Зеленский (срок полномочий истек еще весной прошлого года) назначил экс-главкома ВСУ, посла в Лондоне Валерия Залужного постпредом при Международной морской организации.

В ряде источников заговорили о примирении между политическими конкурентами . Напомним, что отправленный в отставку Залужный Залужный опережает Зеленского в президентких рейтингах. Впрочем, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что это временное перемирие, а когда придет время выборов, все изменится.

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В комментарии «Независимой газете» Олейник заявил, что и Залужный, и Зеленский спасают каждый себя. Политик говорит, что экс-главком давно фигурирует в уголовном деле, связанном с прорывом ВС РФ на одном из ключевых участков фронта. Собеседник издания полагает, что Зеленский пытается превратить своего конкурента в партнера.

«Но это все до выборов. А там они сцепятся по-настоящему. И к предстоящей борьбе также подключатся украинские олигархи, которые уже услышали, что при любых раскладах глава американской администрации Трамп не хочет видеть Зеленского на президентской должности», – отметил экс-депутат.

По его словам, многие украинцы остаются погруженными в нереальную ситуацию, полагая, что весь мир, включая США, на их стороне.

«И если в таких обстоятельствах украинский лидер выступает против президента США Дональда Трампа и как бы ставит его на место – для кого-то это выглядит круто. Но надо понимать, что вся крутизна рискует испариться, когда Владимиру Зеленскому также придется подписать соглашение по украинским полезным ископаемым на более худших условиях», – заявил Олейник.

При этом донецкий социолог Евгений Копатько указывает, что на Украине функционирует жесткая вертикальная конструкция Украины как антироссийского и антирусского проекта.