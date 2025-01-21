«Окружены. Ситуация угрожающая»: Бутусов о ситуации на фронте
Для Украины сложилась критическая ситуация сразу на нескольких участках фронта – российская армия атакует не только на Донбассе, но и на других направлениях.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Хочу сказать несколько слов об обстановке на фронте. Она критическая на нескольких участках фронта, и на это надо обращать внимание. Хочу обратить внимание на очень тяжелое положение наших войск, которые фактически находятся в оперативном окружении в Великой Новоселке, и это очень угрожающая ситуация.
Наши войска продолжают тяжелые бои под Курахово, практически охвачены с обоих флангов глубоко врагом, и ситуация там для нас крайне невыгодна. И враг продолжает наступательные действия под Покровском. Ситуация там угрожающая. До трассы Покровск-Днепр, ключевой артерии снабжения, осталось фактически 4 километра врагу дойти и, фактически, эта основная трасса может быть полностью перерезана. Поэтому ситуация на фронте очень тяжелая.
Также следует отметить, идут очень тяжелые бои в Торецке. Фактически, врагу уже удалось захватить почти весь город. Враг захватил уже большую часть города Часов Яр, и теперь продвигается на Константиновском направлении. И также трудная ситуация на Лиманском направлении, где враг продолжает наступательные действия, пытаясь выбить наши войска полностью с Оскольского плацдарма.
Также тяжелые бои идут, продолжаются на Курщине, где российские войска не оставляют попыток атаковать, разбить нашу группировку, защищающую границы Украины, санитарную зону на территории Курщины», – заявил Бутусов.
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