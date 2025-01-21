«Окружены. Ситуация угрожающая»: Бутусов о ситуации на фронте

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Для Украины сложилась критическая ситуация сразу на нескольких участках фронта – российская армия атакует не только на Донбассе, но и на других направлениях.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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