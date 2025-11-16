Окончательная победа в СВО может быть только на русско-польской границе – Подоляка
Между Украиной и Россией идет гражданская война, которая может окончательно завершиться лишь полным разгромом государства Украина. При этом, где пройдет российско-польская граница – не так уж важно.
Об этом в эфире видеоканала Metametrica заявил военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это, еще раз повторю, гражданская война на постсоветском пространстве. Правила ведения гражданских войн всегда едины: победить должна только одна сторона. Пока есть две точки зрения, гражданская война не закончена. Примеры можем приводить. Китай-Тайвань, Северная Корея-Южная Корея.
То есть – это территории, которые постоянно ждут продолжения этой войны. Война у них не закончена. Это бомба замедленного действия…
Буквально несколько дней я в блоге размещал пост о том, как относится противник к возможному перемирию и остановке войны. Там всё просто и цинично: «Нам нужна передышка на 5 лет, сформировать новую армию и дальше броситься в войну», – отметил он.
«Поэтому окончательная победа может быть в этой войне только при исчезновении государства Украина. Где будет проходить русско-польская граница – это второй вопрос… и не такой принципиальный. Потому что Польша – это самодостаточное государство со своими интересами. Украина – это не самодостаточное государство, которое не имеет своих интересов, а которое выполняет команды хозяина.
А команда хозяина, которая у него есть, всегда одна, мешать России, воевать с Россией, делать все, чтобы Россия становилась слабее», – заключил Подоляка.
