Огромные потери: родственникам погибших ВСУшников не стоит рассчитывать на «гробовые» даже до 2030 года

Вадим Москаленко.  
10.09.2025 16:48
  Киев
Просмотров: 173
 
Украинский Кабмин был просто вынужден принять постановление растянуть процесс выплаты 15 млн. за каждого погибшего ВСУшника на 6,5 лет (раньше сроки были 3 года).

Об этом на канале «Испанский стыд» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Депутаты говорят – денег нет», – отметила ведущая.

«Так и есть, денег нет. У нас огромнейшая дырка в бюджете. Как её закрывать, пока мы не знаем, Минфин нам не дал ответ. Вы же понимаете, смерть каждого военнослужащего стоит 15 млн.? Вы же понимаете, что у нас воюют до сих пор не качеством, а количеством? Вы понимаете, что вам не говорят реальных потерь? И каждые эти 15 млн. ложатся на госбюджет, который на это не рассчитывал», – ответила Скороход.

По её словам, госбюджет верстался под пенсии, под бюджетников, но никак не предполагалось огромное количество выплат в 15 миллионов за каждого убитого.

«Пенсии выплачиваться будут, потому что они предусмотрены. А огромного количества выплат по 15 млн не предусмотрено. Поэтому мы имеем такое решение на длительный срок», – объяснила депутат.

