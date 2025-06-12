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Характер последних поставок вооружений Украине свидетельствует о том, что Киев к саммиту НАТО готовит вторжение десанта на территорию Крыма.

Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что до саммита НАТО нужно показать результат, что Украина способна воевать дальше, и есть целесообразность поддержки её деньгами и оружием, это нужно сделать до 23 июня. И я слежу за пакетами помощи, которые передают Украине наши «союзники», там очень много катеров. Катера, катера, катера, оборудование для подводной разведки, для подводных взрывов, для тренировки водолазов. Судя по номенклатуре этой помощи, может быть произведена попытка десанта в Крым. Сейчас лето, удобная погода, возможности для этого есть, и если эта попытка будет произведена, дней двенадцать осталось. До саммита в Гааге Зеленскому нужно доказать всем, что Украина способна воевать», – заявил Дубинский на канале экс-боевика запрещённого в РФ «Азова» Игоря Мосийчука.

Он напомнил, что точно так же под медийное событие была проведена сопровождающаяся огромными потерями операция в Крынках. Ничего не добившись, Киев предпринял курскую авантюру, которая также обошлась тяжёлой ценой для ВСУ, однако под эту тему от Байдена добились разрешения на удары западными ракетами вглубь РФ.