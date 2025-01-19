Огонь по площадям. Мстительный Зеленский начал топить даже ранее неприкасаемого Порошенко

Нынешние выходные на Украине принесли не только волну панических слухов о скором падении Покровска, но и внезапное обострение «санкционной чесотки» у Банковой. Но обо всем по порядку.

Когда я вчера писал колонку для «ПолитНавигатора» про внезапно вышедшего из политической спячки Евгения Мураева, то еще не знал, что СБУ совместно с Госбюро расследований уже взяли в оборот «православного олигарха» и спонсора УПЦ, а заодно и совладельца крупнейшего в стране горно-металлургического холдинга «Метинвест» Вадима Новинского.

Ранее Новинский просто ходил под санкциями СНБО и прятался от длинной руки спецслужб Зеленского за границей, а со вчерашнего дня получил, в довесок ко всему, еще и заочное подозрение по двум статьям УК – в госизмене и о «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений».

Именно так охранка расценила лоббирование Новинским интересов канонической УПЦ.

«С 2014 года подозреваемый распространял нарративы Кремля и стал куратором от РПЦ на территории Украины, а после начала войны чартерным рейсом уехал в Евросоюз, где продолжил работать в интересах России. В частности, бывший нардеп был на прямой связи с патриархом РПЦ Кириллом (Гундяевым) и использовал подчиненные ему религиозные общины в странах ЕС для разгона российской пропаганды. В частности, как установило расследование, он привлекал иностранных прихожан для дискредитации Украины на международной арене», – утверждают в «Избушке».

«Подозреваемый давал интервью медиа, в которых высказывал утверждение в адрес других действующих в Украине конфессий, характеризуя их в негативных выражениях», – добавляет Офис генпрокурора.

В СБУ не поленились даже заказать судебные психолого-лингвистические и семантико-текстуальные экспертизы по этому делу. Как и на основании каких методичек на Украине клепают такого рода экспертизы – отдельный разговор. Но неудивительно, что они «подтвердили» факты «преступной деятельности экс-нардепа в интересах России».

Не успели симпатики Новинского в соцсетях переварить эту внезапную атаку со стороны спецслужб, как со стороны Банковой последовал еще более мощный залп. Во второй половине дня воскресенья Зеленский обнародовал подписанный указ о введении персональных санкций укроСовбеза в отношении целого ряда оппозиционных политиков – как беглых, так и томящихся в застенках СБУ. А заодно в очередной раз потрепали нервы «попереднику» нынешнего гетьмана в президентском кресле – Петру Порошенко.

В новом санкционном списке кого только нет – тут и сиделец Нестор Шуфрич, и «китайский бизнесмен» Мураев, и московский пенсионер Петр Симоненко, сбежавший с женой в Минск экс-нардеп от ОПЗЖ и бывший спикер МИД Украины времен Януковича Олег Волошин, и экс-нардеп от ПР Леонид Байсаров, и другие, менее известные фигуры.

За компанию с ними лишены украинских госнаград нардеп и бывший сопредседатель запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко и ректор Московского госуниверситета Юрий Садовничий.

Интрига была в том, попадает ли в санкционный список Петр Порошенко. Основания для того, чтобы так думать, дал вчера советник Ермака на удаленке Сергей Лещенко – близкий к американским демократам бывший грантоед, ныне озвучивающий от своего имени выгодные Банковой тезисы взамен на жирную синекуру в «Укрзализнице».

Порохоботы в соцсетях уже несколько дней разогревали алармистские ожидания, комментируя целую череду наездов украинских спецслужб на соратников и родственников Порошенко. Напомним, буквально за последние дни СБУ сообщила о подозрении в завладении бюджетными средствами поселкового совета Львовской области сыну влиятельного нардепа от партии Порошенко Андрея Лопушанского,

Офис генпрокурора потребовал шесть лет лишения свободы без возможности условно-досрочного освобождения для дочери нардепа-порошенковца Владимира Арьева – по обвинению в совершении ДТП под наркотиками.

Вишенкой на торте стали субботние претензии столичного ТЦК к старшему сыну Порошенко Алексею – ему выкатили 25 500 гривен штрафа за неявку по повестке в Печерский ТЦК Киева для уточнения данных. В случае, если сын Порошенко-младший проигнорирует уплату штрафа, сумма последнего удвоится. А там и уголовка не за горами.

Но вернемся у «инсайдам» Лещенко. По словам последнего, у Петра Алексеевича банально «протекла крыша». Если ранее резкие движения властей против пятого президента блокировал Байден, то с его уходом защищать экс-президента от мстительного Зеленского в вашингтонском обкоме больше некому, так как (цитирую дословно): «Трампу он до лампочки». Сам же Лещенко уверен, что Порошенко давно «заслужил санкции».

Впрочем, как говорят знатоки настроений в киевских кулуарах, далеко не все в окружении Зеленского поддерживают унасекомливание «попередника».

«Неизвестно насколько это принесёт практические проблемы для Порошенко, с учетом того, что он уже давно начал процесс разноса основных активов по офшорам и переписывания их на других людей. Однако политически это будет для него хороший пас и повод заявить о политических преследованиях. Может быть Трамп на это не обратит внимание. Но точно обратят внимание в Европе. Это станет постоянной точкой напряжения в, и без того непростых отношениях с ЕС, на фоне непонятных перспектив продолжения поддержки со стороны США. Более перспективными многие считают разработку конкретных уголовных дел против Порошенко. Где есть сильная доказательная база и которые будут очень имиджево для него болезненными», – пишет, в частности, боевой листок Левочкина-Фирташа «Страна юа».

Живущий в Вене украинский политолог Константин Брондаренко сомневается в способности Порошенко быстро заслужить прощение Трампа и обрасти весомыми лоббистами в кругах американских республиканцев.

«Зеленский и раньше пытался засадить предшественника за решетку, но незадолго до войны получил суровое предупреждение от Госдепа США: Петра не трогать. И не только Петра – Зеленскому дали короткий, но очень показательный список лиц, пользующихся гарантиями неприкосновенности. Порошенко был первым номером в этом списке. Но времена меняются. Демократы уходят. Похоже, в преддверии инаугурации Трампа Зеленский решил продемонстрировать «окончательное решение вопроса по Порошенко». У Порошенко остается только один выход – за 30-40 секунд научиться летать. То есть, попытаться за короткое время стать «своим» для администрации Трампа. Но, говорят, Трамп не любит сладкое», – иронично резюмирует политолог.

Остается открытым ответ на вопрос, чем вызваны такие лихорадочно-припадочные репрессии Банковой против практически всех своих противников в легальном политическом поле, которые более-менее на слуху.

Наиболее близкой к истине кажется версия, согласно которой приближающееся дыхание возможных выборов заставляет Зеленского нервничать. А, нервничая, превентивно зачищать политическую поляну от любых возможных конкурентов в борьбе за власть. Чтобы обвешанные, как елка гирляндами, оппозиционеры, банально не смели даже носа высунуть из своего подполья и были больше озабочены собственной безопасностью, нежели удовлетворением политических амбиций.

К тому же, все эти уголовные дела, санкции и объявление в розыск – отличный формально-юридический повод не регистрировать неугодных кандидатов на уровне ЦИК. В идеале на отформатированном таким образом политическом поле должны остаться сам Зеленский, кто-то из прозападных соросят, кто-то из «военной партии» и безвредные популисты-пенсионеры типа Юлии Тимошенко, надежно запертые в рамках своей узкой ниши без возможности ее существенного расширения.

В таком случае у Зеленского остается призрачный шанс победить в качестве «рака на безрыбье» – особенно на фоне каких-нибудь крикливых конкурентов в камуфляже, ратующих за все более непопулярное в народе продолжение войны до победного конца.

Единственной гипотетической проблемой, которая способна встать между Зеленским и вожделенным президентским креслом, может стать лондонский ставленник Залужный. Однако лично автор этих строк не склонен переоценивать электоральную значимость фигуры экс-главкома ВСУ.

Что можно сказать хорошего об этом «украинском Маннергейме»? На ум приходит только одно – колонка в The Economist, в которой Залужный раскрыл секрет Полишинеля, рассказав, что контрнаступление провалилось. Из-за способности называть вещи своими именами, пусть и с задержкой в несколько месяцев, он и получил право претендовать на лидерство.

Но, как по мне, одной колонки с очевидными, но опоздавшими на полгода констатациями, явно недостаточно, чтобы претендовать на лидерские роли в политике. Впрочем, я могу и ошибаться, а украинский избиратель – решить, что на безрыбье и ж***па соловей.