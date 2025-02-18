Офицер ВСУ уверяет, что контингент НАТО на Украине – для усмирения бандеровцев «в интересах Путина»

Вадим Москаленко.  
18.02.2025 19:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 586
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае остановки боевых действий авторитета Зеленского в ВСУ не хватит для обеспечения режима прекращения огня, именно для этого и нужен будет контролирующий иностранный контингент.

Об этом на канале Politeka  заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае остановки боевых действий авторитета Зеленского в ВСУ не хватит для обеспечения режима...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Этот контингент нужен не для гарантий безопасности, а для эффективного прекращения огня. Практика показывает, что с обоих сторон приказ прекратить огонь не все будут выполнять. И с нашей стороны – особенно. Особенно если формат прекращения огня не понравится значительной части наших воинов…

И в этом плане это даже нужнее Путину. Потому что он прекрасно понимает, что у Зеленского недостаточно сил для того, чтобы запретить всем стрелять. Тем более что у нас значительная часть вооружений не является собственностью государства. Те же боевые дроны, которые давно лежат на складах у кучи подразделений – они нигде не учтены…», – рассуждал он.

«Это довольно сложная задача, я совершенно искренне не вижу, как её решить без контингента дружественных нам стран Европы. Подозреваю, что россияне это тоже знают и не будут особо кипишевать по поводу того, что это войска НАТО на территории Украины – без этого невозможно прекращение огня.

А прекращение огня, я уверен, нужнее Путину, тем более если речь идёт о формате прекращения огня на тех условиях, о которых сейчас идёт инсайдерская утечка», – уверял «Грин».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить