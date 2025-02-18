Офицер ВСУ уверяет, что контингент НАТО на Украине – для усмирения бандеровцев «в интересах Путина»
В случае остановки боевых действий авторитета Зеленского в ВСУ не хватит для обеспечения режима прекращения огня, именно для этого и нужен будет контролирующий иностранный контингент.
Об этом на канале Politeka заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этот контингент нужен не для гарантий безопасности, а для эффективного прекращения огня. Практика показывает, что с обоих сторон приказ прекратить огонь не все будут выполнять. И с нашей стороны – особенно. Особенно если формат прекращения огня не понравится значительной части наших воинов…
И в этом плане это даже нужнее Путину. Потому что он прекрасно понимает, что у Зеленского недостаточно сил для того, чтобы запретить всем стрелять. Тем более что у нас значительная часть вооружений не является собственностью государства. Те же боевые дроны, которые давно лежат на складах у кучи подразделений – они нигде не учтены…», – рассуждал он.
«Это довольно сложная задача, я совершенно искренне не вижу, как её решить без контингента дружественных нам стран Европы. Подозреваю, что россияне это тоже знают и не будут особо кипишевать по поводу того, что это войска НАТО на территории Украины – без этого невозможно прекращение огня.
А прекращение огня, я уверен, нужнее Путину, тем более если речь идёт о формате прекращения огня на тех условиях, о которых сейчас идёт инсайдерская утечка», – уверял «Грин».
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