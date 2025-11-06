Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Покровске ВСУ повторяет те же ошибки, чтобы были в Авдеевке и даже раньше.

Об этом в беседе с антироссийским пропагандистом Александром Близнюком заявил депутат Киевсовета, офицер ВСУ Александр Погребиский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если мы посмотрим в контексте других событий на фронте в хронологии, у нас такая же ситуация была с Авдеевкой, с Бахмутом в свое время, Соледар в окружении тогда еще вагнеровцев, где я тоже в том числе находился. Дальше такая же история была в Курахово. Мы уже докатились до Покровска», – плачется Погребиский.

По его словам, эта тенденция началась еще в конце 2022-начале 2023 годов.

«Когда резервы с боевым опытом, которые в начале полномасштабки пришли в армию, начали заканчиваться. Были погибшие, раненые. Остро встал вопрос относительно подготовки наших резервов», – отметил ВСУшник.

По его словам, Владимир Зеленский отказался слушать тогдашнего главкома ВСу Валерия Залужного, просившего срочно призвать в армию еще до полумиллиона человек.