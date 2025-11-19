Офицер ВСУ проболтался: кривая украинская ПВО убивает жителей Киева

Вадим Москаленко.  
19.11.2025 09:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 389
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Киев, Украина


Из-за того, что ВСУ сбивают российские дроны над жилой застройкой, страдают гражданские.

Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за того, что ВСУ сбивают российские дроны над жилой застройкой, страдают гражданские. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам нужно больше Пэтриотов и антидроновой продукции – небольших ракет РСЗО. Пулемёты на сегодняшний день приносят пользу, но это становится всё сложнее, и приводит к определённым разрушениям», – сказал Прошинский.

«Потому что пулемётами сбивать Герберу можно только в городских застройках, когда дрон на низкой высоте. А при последнем обстреле, недалеко от меня, уже сбитый дрон влетел в дом. И не забывайте, в Киеве и не только, есть расчёты с пулемётами Максим.

А если использовать пулемёты в городе – понятно, что будут страдать и городские застройки, и у людей могут быть ранения, и не только», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить