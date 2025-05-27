Офицер ВСУ плачется, что сотни российских инженеров трудятся над модификацией «Гераней»

Анатолий Лапин.  
27.05.2025 13:17
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На модификацию БПЛА-камикадзе в России направлены серьезные силы.

Об этом на «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На модификацию БПЛА-камикадзе в России направлены серьезные силы. Об этом на «Радио НВ» заявил бывший депутат...

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«Что касается самих «Шахедов», они движутся достаточно, я считаю, правильно. То есть там сотни людей работают над тем, чтобы улучшать разного рода системы этого беспилотного летательного аппарата. То есть инженеры работают целыми коллективами, например, над тем, что улучшают по отдельности. Сотня работает над связью, сотня работает над, скажем, системами управления и так далее.

Кроме того, из этого «Шахеда» вырос целый класс беспилотников, которые мы почему-то не применяем. Это похоже на приманку – те, которые выполняют функцию истощения нашей ПВО, то есть отвлекают внимание, берут на себя часть огня и так далее. То есть русские улучшают не только техническую сторону, но и тактическую сторону применения этих биспилотников», – заявил Луценко.

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