Офицер ВСУ: «Нас превратили в рабов и безмолвное стадо»
ВСУшников, которые пытаются выражать недовольство происходящим, запугивают угрозами перевода в штурмовики.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Киевсовета, офицер ВСУ Александр Погребисский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Военные – это рабы. Они все равно будут выполнять то, что скажет верховный главнокомандующий и примет ставка на своем заседании, потому что с военными вообще уже давно никто не считается – и то, о чем они говорят, никто не слышит. Их приучили за четыре года просто выполнять приказы, а если ты плохой, то мы тебя переведем в штурмовой полк «Скала» или еще куда-нибудь.
И таким образом воспитывают и военных, и некоторых журналистов, угрозами относительно мобилизации и еще чего-то», – сказал укро-офицер.
По его мнению, Украина скатилась в авторитаризм, в котором «военные – это безмолвное стадо, которое должно тихо выполнять приказы и не орать относительно зарплат».
«Потенциальные граждане, которых нужно мобилизовать, просто молча должны выполнять приказы ТЦК, якобы уже готовясь стать военными в этом переходном периоде, когда их конкретный военнослужащий где-то там на остановке или где-то еще схватит и посадит в подходящий бус и увезет в ту же армию. Вот такая история», – грустно резюмирует Погребисский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: