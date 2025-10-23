Офицер ВСУ: «Нас превратили в рабов и безмолвное стадо»

ВСУшников, которые пытаются выражать недовольство происходящим, запугивают угрозами перевода в штурмовики.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Киевсовета, офицер ВСУ Александр Погребисский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военные – это рабы. Они все равно будут выполнять то, что скажет верховный главнокомандующий и примет ставка на своем заседании, потому что с военными вообще уже давно никто не считается – и то, о чем они говорят, никто не слышит. Их приучили за четыре года просто выполнять приказы, а если ты плохой, то мы тебя переведем в штурмовой полк «Скала» или еще куда-нибудь.

И таким образом воспитывают и военных, и некоторых журналистов, угрозами относительно мобилизации и еще чего-то», – сказал укро-офицер.

По его мнению, Украина скатилась в авторитаризм, в котором «военные – это безмолвное стадо, которое должно тихо выполнять приказы и не орать относительно зарплат».

«Потенциальные граждане, которых нужно мобилизовать, просто молча должны выполнять приказы ТЦК, якобы уже готовясь стать военными в этом переходном периоде, когда их конкретный военнослужащий где-то там на остановке или где-то еще схватит и посадит в подходящий бус и увезет в ту же армию. Вот такая история», – грустно резюмирует Погребисский.

