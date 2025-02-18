Офицер ВСУ: «Европа получила под зад. Выглядит сногсшибательно»

Последние внешнеполитические события держат в состоянии шока и киевских марионеток, и их европейских хозяев.

Об этом на канале Politeka заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрим. Все взялись серьёзно. Все, честно говоря, несколько в шоке, не только наше политической руководство, но и европейское. Надо смотреть. Переговоры ведёт Трамп единолично, Америка единолично с Россией.

Европе откровенно указали её место – ребята, когда у вас будет армия, можете посидеть рядом, а пока там посидите. Выглядит это, конечно, сногсшибательно», – отметил он.