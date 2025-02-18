Офицер ВСУ: «Европа получила под зад. Выглядит сногсшибательно»
Последние внешнеполитические события держат в состоянии шока и киевских марионеток, и их европейских хозяев.
Об этом на канале Politeka заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Посмотрим. Все взялись серьёзно. Все, честно говоря, несколько в шоке, не только наше политической руководство, но и европейское. Надо смотреть. Переговоры ведёт Трамп единолично, Америка единолично с Россией.
Европе откровенно указали её место – ребята, когда у вас будет армия, можете посидеть рядом, а пока там посидите. Выглядит это, конечно, сногсшибательно», – отметил он.
«Хотя, может быть, Европе такая встряска и нужна была, чтобы они из травоядного состояния возвращались всё-таки в 21 век. Он оказался не концом истории, как Фукусима (Фукуяма – ред.) заявил.
Есть поговорка – чтобы сделать хороший шаг вперёд, нужно получить хороший пинок под зад, Вот, Европа сейчас его получила. Сможет ли шагнуть – посмотрим», – констатировал Грин.
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