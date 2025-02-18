Офицер ВСУ: «Европа получила под зад. Выглядит сногсшибательно»

Вадим Москаленко.  
18.02.2025 19:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 55
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Последние внешнеполитические события держат в состоянии шока и киевских марионеток, и их европейских хозяев.

Об этом на канале Politeka  заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Последние внешнеполитические события держат в состоянии шока и киевских марионеток, и их европейских хозяев....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Посмотрим. Все взялись серьёзно. Все, честно говоря, несколько в шоке, не только наше политической руководство, но и европейское. Надо смотреть. Переговоры ведёт Трамп единолично, Америка единолично с Россией.

Европе откровенно указали её место – ребята, когда у вас будет армия, можете посидеть рядом, а пока там посидите. Выглядит это, конечно, сногсшибательно», – отметил он.

«Хотя, может быть, Европе такая встряска и нужна была, чтобы они из травоядного состояния возвращались всё-таки в 21 век. Он оказался не концом истории, как Фукусима (Фукуяма – ред.) заявил.

Есть поговорка – чтобы сделать хороший шаг вперёд, нужно получить хороший пинок под зад, Вот, Европа сейчас его получила. Сможет ли шагнуть – посмотрим», – констатировал Грин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить