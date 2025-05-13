Однозначно будет вторая война с Россией – Арестович

Пока не будут устранены первопричины нынешнего конфликта, перемирие Украины и России, даже если оно состоится, не будет продолжительным.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Cмотрите внимательно, будет прекращение огня или не будет прекращение огня, ничего не меняется. Причины войны не устранены, к ним даже не подходили близко, к ним даже не притрагивались. Временное прекращение на месяц, на полгода, на год, на два однозначно означает вторую войну. Пока не будут устранены причины войны. Теперь вопрос – мы хотим работать с причинами войны или мы хотим все дружно отчитаться о промежуточной победе, потому что мы, видите ли, подписали прекращение огня? Поэтому у меня нет никаких иллюзий. Конечно приятно, когда никто не стреляет 30 дней, но пусть еще не постреляют 30 дней, но то, что к причинам не притронулись, а, значит, это не мир, это мина под мир которая, взорвется второй раз. Будет вторая война — это однозначно», – заявил Арестович.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что для установления прочного мира на Украине необходимо устранить первопричины конфликта, а для этого нужна денацификация, демилитаризация Украины и ее нейтральный статус.