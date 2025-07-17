«Одной рукой Трамп помогает нам, другой – русским» – генерал ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если 17 «Пэтриотов», обещанных США, означает количество пусковых установок, то помощь Трампа невелика, особенно учитывая то, что ещё непонятно, когда их поставят на Украину.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я никак не думаю, когда не могу сказать, речь идёт о батареях, о дивизионах, или просто о пусковых установках. Часто политики называют вещи по принципу – бутылка наполовину полная или наполовину пустая. И общество это воспринимает как большое достижение, которое в действительности не такое уж большое. Поэтому я думаю, что речь идёт всего-навсего о пусковых установках», – сказал Кривонос.

При этом ведущий с возмущением сослался на ряд источников, которые говорят, что поставки будут в течение нескольких месяцев – и это на фоне «дедлайна Трампа Путину» в 50 дней.