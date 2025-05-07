Пока экономика России не спешит обрушаться, а Владимир Путин «шантажирует Запад летним блицкригом», Киев может похвастаться только «криво-косо» подписанной сделкой с Трампом по украинским недрам.

Об этом на канале бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил воевавший в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, переживший «контузию КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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