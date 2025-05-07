«Один плюс сделки по недрам – доказали Трампу договороспособность» – контуженый Омелян
Пока экономика России не спешит обрушаться, а Владимир Путин «шантажирует Запад летним блицкригом», Киев может похвастаться только «криво-косо» подписанной сделкой с Трампом по украинским недрам.
Об этом на канале бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил воевавший в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, переживший «контузию КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Напомню, Трамп в первые дни своего пребывания на должности президента говорил, что экономика России (а это февраль этого года) в таком состоянии, что Путину лучше идти на перемирие, пока хуже не стало. В то же время, Путин не сдаётся. Он всё ещё верит в летний блицкриг или, как минимум, шантажирует Запад возможностью этого блицкрига, пробует торговаться.
Единственный плюс у нас на фоне всей этой ситуации – что криво-косо, но мы смогли подписать эту сделку по редкоземельным минералам, которая вышла за рамки редкоземельных минералов. Мы показали свою договороспособность в том смысле, что мы даже под давлением что-то обещаем и потом это выполняем, а вот Россия этого продемонстрировать не способна», – разглагольствовал кандидат на денацификацию.
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