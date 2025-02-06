Одессу и Николаев возьмём без сильных разрушений – эксперт

Катя Добрина.  
06.02.2025 20:41
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 1154
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Николаев, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Освобождение Одессы и Николаева будет проходить с суши, как это было в годы Великой Отечественной войны. Но для этого нужно перемолоть силы противника, чтобы не устроить второй Мариуполь.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение Одессы и Николаева будет проходить с суши, как это было в годы Великой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Запад, конечно, хочет, чтобы у нас остались четыре области – и дальше ни шагу. В крайнем случае, Левобережная Украина. Даже Харьков нам отдадут, если почитать некоторых западных аналитиков. Но Одессу и Николаев – только в крайнем случае, потому что это выход к морю. И, заморозив конфликт, на оставшуюся часть Украины введут миротворческие войска.

Зеленский называл цифру в 200 тысяч, в зарубежной прессе фигурирует цифра в 600 тысяч. Где их наберут – это уже детали. Во всяком случае присутствие НАТО будет там однозначно. Нужно ли это России? Конечно же, нет», – подчеркнул эксперт.

Что касается Одессы и Николаева, то, по словам Леонкова, противник сделал все, чтобы уничтожить большие десантные корабли Черноморского флота. Но даже в годы Великой Отечественной войны Одессу и Николаев освобождали с суши. То же самое будет и сейчас.

«Есть такие, что говорят: давайте, вперёд, в атаку, освободили один город, другой. Но сейчас появилось устойчивое выражение – «хохол лезет всегда в котёл». Если мы эту силу перемалываем на линии боевого соприкосновения, то она не займет города. И в 2024 году мы освобождали города уже с меньшими разрушениями, чем это было в 2022-23 году.

Вспомните Мариуполь, какие там велись бои и как разрушен город, потому что там был сильный гарнизон. А теперь представьте, что если бы мы быстро двинулись к городам-миллионникам, какие бы там были разрушения, сколько бы там было жертв? Россия перемалывает на линии боевого соприкосновения военную силу противника, которую он не в состоянии восстановить. Тем самым, мы облегчаем себе боевые операции по освобождению крупных населенных пунктов», – заключил Леонков.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить