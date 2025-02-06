Одессу и Николаев возьмём без сильных разрушений – эксперт

Освобождение Одессы и Николаева будет проходить с суши, как это было в годы Великой Отечественной войны. Но для этого нужно перемолоть силы противника, чтобы не устроить второй Мариуполь.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад, конечно, хочет, чтобы у нас остались четыре области – и дальше ни шагу. В крайнем случае, Левобережная Украина. Даже Харьков нам отдадут, если почитать некоторых западных аналитиков. Но Одессу и Николаев – только в крайнем случае, потому что это выход к морю. И, заморозив конфликт, на оставшуюся часть Украины введут миротворческие войска. Зеленский называл цифру в 200 тысяч, в зарубежной прессе фигурирует цифра в 600 тысяч. Где их наберут – это уже детали. Во всяком случае присутствие НАТО будет там однозначно. Нужно ли это России? Конечно же, нет», – подчеркнул эксперт.

Что касается Одессы и Николаева, то, по словам Леонкова, противник сделал все, чтобы уничтожить большие десантные корабли Черноморского флота. Но даже в годы Великой Отечественной войны Одессу и Николаев освобождали с суши. То же самое будет и сейчас.