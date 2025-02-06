Одессу и Николаев возьмём без сильных разрушений – эксперт
Освобождение Одессы и Николаева будет проходить с суши, как это было в годы Великой Отечественной войны. Но для этого нужно перемолоть силы противника, чтобы не устроить второй Мариуполь.
Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запад, конечно, хочет, чтобы у нас остались четыре области – и дальше ни шагу. В крайнем случае, Левобережная Украина. Даже Харьков нам отдадут, если почитать некоторых западных аналитиков. Но Одессу и Николаев – только в крайнем случае, потому что это выход к морю. И, заморозив конфликт, на оставшуюся часть Украины введут миротворческие войска.
Зеленский называл цифру в 200 тысяч, в зарубежной прессе фигурирует цифра в 600 тысяч. Где их наберут – это уже детали. Во всяком случае присутствие НАТО будет там однозначно. Нужно ли это России? Конечно же, нет», – подчеркнул эксперт.
Что касается Одессы и Николаева, то, по словам Леонкова, противник сделал все, чтобы уничтожить большие десантные корабли Черноморского флота. Но даже в годы Великой Отечественной войны Одессу и Николаев освобождали с суши. То же самое будет и сейчас.
«Есть такие, что говорят: давайте, вперёд, в атаку, освободили один город, другой. Но сейчас появилось устойчивое выражение – «хохол лезет всегда в котёл». Если мы эту силу перемалываем на линии боевого соприкосновения, то она не займет города. И в 2024 году мы освобождали города уже с меньшими разрушениями, чем это было в 2022-23 году.
Вспомните Мариуполь, какие там велись бои и как разрушен город, потому что там был сильный гарнизон. А теперь представьте, что если бы мы быстро двинулись к городам-миллионникам, какие бы там были разрушения, сколько бы там было жертв? Россия перемалывает на линии боевого соприкосновения военную силу противника, которую он не в состоянии восстановить. Тем самым, мы облегчаем себе боевые операции по освобождению крупных населенных пунктов», – заключил Леонков.
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