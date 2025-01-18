Одесские нацисты добрались до памяти подводников «Курска»

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На памятниках фашисты не остановились. В Одесский горсовет поступило обращение из ОПГ «Деколонизация. Украина» с требованием снести надгробную плиту погибшему экипажу русской подводной лодки «Курск».

Напомним, «Курск» затонул в августе 2000 года в Баренцевом море. Погибли 118 членов экипажа, среди них — двое одесситов: капитан-лейтенант Дмитрий Репников и старший лейтенант Алексей Иванов-Павлов.

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Надгробная плита была установлена по инициативе Ассоциации моряков-подводников имени Александра Маринеско, одессита, героя-подводника, Героя Советского Союза.

20 лет мини мемориал находился на территории Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в самом центре Одессы на улице Успенской.

В мэрии отреагировали молниеносно: цидулка «об устранении плиты из общественного пространства отправлена настоятельнице монастыря игуменье Серафиме».

Мол, этот памятный знак не брался под охрану государства, ценности культурной не несет — нехай попы парятся.

А Серафима — ба! — это же старая знакомая «ПолитНавигатора».

В миру — Надежда Шевчик. В прошлом — наиактивнейшая «членкиня» «Партии регионов», депутат горсовета, известная пушкинистка, воительница за русский мир и хулительница Бандеры; женщина, катавшаяся в Россию как на срачку до 22-го года. Ну а после… там даже не усредненное для ренегатов переобувание из кед в пуанты, а вплоть до панихиды по «лучшей подружке» Фарион.

И тут «Курск»!

Но Серафима же больше всех тогда рыдала, перекрикивая собственную колокольню…

Казалось бы, последний шанс реабилитироваться и продемонстрировать хоть какую-то человечность. Так поначалу и показалось:

«В свое время этот камень установили подводники, ведь среди погибших были два одессита, они остались на дне морском время, их матерям не было куда ходить, могил не было», — сказала игуменья.

Хотя не только матери к «этому камню» ходили — верующие, моряки-подводники, русские люди из всей Одессы и области ходили.

Но Серафима дополнила спич, не подведя новых братьев-бандеровцев:

«Установили камень тем, кого убил коротконогий диктатор. Сейчас плиты нет, демонтировали еще в прошлом году. Мы сняли ее, ко мне никто с просьбой о демонтаже не обращался, а сейчас это делают те, кто хочет пиара».

Тут два в одном, как в шампуне — по первому пункту и так все понятно, а по второму — камень в огород тех, кто гнобит игуменью за то, что не отрекается от Московского патриархата.

Я даже говорить на этот счет не хочу — пусть комментируют ее приверженцы, прихожане, если на них крестик с трусами, вышитыми тризубами, гармонируют. Вот только люди, которые и правда искренне ходили в монастырь по своей религиозной надобности, уверяют, что не «в прошлом году плита была демонтирована», а еще несколько дней назад стояла. Причем, в цветах, еловых ветках и лампадах — ну, от таких же людей.

Так что, может, это не проститутка Серафима в Московский патриархат вступать не хочет, а в нем ее совсем не ждут? Ведь в русском городе прятать с глаз память о русских людях… это — как? И кто дал право?