Одесские кастрюли, начитавшись «ПолитНавигатора», оправдываются перед нацистами

О потешных борцах за русскую историю Одессы мы неоднократно писали, ведь это не просто выходцы с местного майдана, а его непосредственные организаторы. Сами взрастившие из мандрагоры и говна гомункулусов вроде Ганула, а после прозревшие: «Фашисты уничтожают город!».

Изредка высказываемые «борцами» здравые мысли продиктованы лишь тем, что воспитание и образование они все-таки получили в Советском союзе, а не в гитлерюгенде, как гомункулы. Да и мэр Труханов этих деятелей явно «подогревает печеньками», чтобы отмазаться от своих прежних высказываний, за которые его гнобят. Мол, это не я за Пушкина и Высоцкого — это так люди «хочут».

Нередко российские СМИ, глубоко не вникая в ситуацию, понимают ее превратно. Например, Скабеева назвала организатора означенных пикетов Михаила Штекеля «настоящим одесситом», на что тот вздыбился в холке — «меня еще никто так не оскорблял!». И правда!

Вот только коллеги не прониклись, а забросали СБУ доносами на Штекеля и его соратника, такого же правозащитника со справкой Михаила Голубева — дескать, работают супостаты на российскую пропаганду.

И как же эта парочка принялась оправдываться! Но главное, с помощью каких аргументов?! Цитат с «ПолитНавигатора» — если там нас ругают, «значит хорошие сапоги» — заберите нас обратно в нацисты.

Вот, что выдал Голубев, отвечая возмущенным подельникам с майдана.

«Пикеты, которые я поддержал [против декоммунизации и деколонизации] — это защита не только одесской культуры, но и демократии, и цивилизованных европейских норм, и вообще всего, за что лично я выходил на майдан и в 2004-м, и в 2013-м. Оба раза непосредственно под памятник Пушкину выходил, к слову. А за мифическую «Украину без русского языка» я не выходил никогда и никуда, и не выйду — это просто не моя позиция совершенно», — заявил еще один «настоящий одессит».

«Российская пропаганда не настолько дурная, чтобы пытаться из Штекеля или меня делать пример борьбы за их интересы, потому что из нашей многолетней публичной активности ясно, что путинизм мы видели в гробу в белых тапочках, и намного раньше чем большинство украинцев», — говорит он.

Но дальше борцун скулит, как раз и цитируя «Политнавигатор»:

«И что же пишут кремлевские пропагандисты — «большая битва кастрюль» , или «предводитель нацистов в белом пальто» (это уже про меня лично не так давно) — ну окей, это их уровень».

Таким образом плачущие по волосам при очевидной потере головы кастрюли надеются, что гуцалюки-ганулы и, главное, друзья из СБУ их пожалеют.

Хотя я бы, на их месте, пекся б о другом — освежил в памяти «Собачье сердце», особенно момент, когда Преображенский понял, что первым Шариков пойдет «разъяснять» как раз своего идейного родителя Швондера. Вот прямо как сейчас гуцалюки-музычки-балабы-ганулы принялись «разъяснять» своих старших товарищей. «Настоящих одесситов»… тьфу!

Настоящих 2 мая в Доме профсоюзов сожгли. Так что «когда пришли за Штекелем и Голубевым, заступиться за них было уже некому».