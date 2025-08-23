Одесса: СБУ поставила прослушку в машину священника — «называл Украину укропией»
Недавно мы писали о том, что в Одессе СБУ задержала двух клириков УПЦ Московского Патриархата. А также напомнили, что политические репрессии в отношении священников Русской Церкви — процесс постоянный, обыденный.
И вот с пылу с жару о карательных мерах, примененных к служителю Церкви, отчиталось уже другое подразделение гестапо — трибунал.
Одесский суд признал виновным «в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и унижении национальной чести и достоинства» протоиерея одесского храма святой равноапостольной Марии Магдалины УПЦ МП.
Упомянутые статьи шьют всем без исключения задержанным священнослужителям.
В данном случае, суд даже оказался снисходительным к протоиерею, приговорив его не к пяти годам тюрьмы, как требовала прокуратура, а к трем условным. Ну, понимаете — чистосердечное признание (можно только догадываться, выбитое какими способами) и клятвенное обещание помогать ВСУ.
Но тут ведь в чем собака порылась!..
Итак, из приговора суда:
«Занимал сан РПЦ и имел пророссийские взгляды и убеждения».
«Оскорбительно и унизительно высказывался об украинцах и выражал поддержку России, употребляя при этом нецензурную лексику».
«Называл Украину «укропией», критиковал снос памятников, заявляя, что население запугано, активистов называл нацистами, а Россию богатой державой, которая имеет имперские намерения и захватит Польшу и Финляндию».
Кстати, о том, что так он высказывался в своих проповедях перед паствой — ни слова.
А теперь внимание — тогда как и где получены столь «ценные сведения» (да вся Одесса называет Украину укропией и кроет нецензурной лексикой)?!
«Записи этих разговоров есть в материалах дела».
Но как именно они добыты?
«Из разговоров с женой и знакомыми в… салоне автомобиля осужденного».
Занавес!
Ну, то, что русских священников выкашивают как могут и гноят по подвалам — это понятно. Но методы — а это вмешательство в частную жизнь — каковы! А ведь когда священники закончатся, аналогичная прослушка будет стоять в машинах, на кухнях и, простите, в толчках… да любого. То-то план по поимке «русских шпионов» взлетит по-стахановски. Потому что все люди, живущие в оккупации, но не служащие оккупанту, говорят ровно то же самое (разве что без Польши с Финляндией), что и этот несчастный священник…
Ну что добавить? Привет, очередное дно — ты снова пробито.
