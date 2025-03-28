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Куликово поле в Одессе, по которому еще 12 лет назад маршировали русские морпехи, а через год там уже жгли русских одесситов, оккупанты опять используют в своих нацистских провокативных целях.

На этот раз на поле приволокли сожженную российскую военную технику. Размах трофеев широк — от советских бронетранспортеров до современных танков. Имеются также БМП, стрелковое оружие, различные БТР, поврежденный трансформатор. Каждый «экспонат» почему-то подписан: «Не трогать руками». Но стремятся это сделать только дети, которым интересно что внутри. Нацисты не додумались оставить в танках сожженные скелеты — кабины поросли сорняком и покрыты паутиной.

По «экспозиции» бродит военный Тарас и — как может — рассказывает о наиболее «ценных предметах коллекции»:

«Это модификация БМП-2, с пулеметом, потому что вот такие трубы — это задымление. То есть отстрелял, чтобы никто не увидел, и быстрее смотался, но не смотался, слава богу. То есть хорошая «машина», но легко бронированная». А вот БТР-80 с измененной башней и смещенным пулеметом, на наш похож, но это старый, бронерез лобовой. В него попали и сожгли. Горит очень хорошо, лучше, чем БМП. Это уже на основе Рашки, Советского Союза, но переделан».

Технику продолжают подгонять на эвакуаторах и планируют торжественно открыть выставку… 10 Апреля. В священную для одесситов дату — День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

То есть, чтобы закрепить в юных головах нарратив о «рашистских захватчиках», которых «трэба пэрэмогты», как фашистов. Ну и чтобы поглумиться над пожившими одесситами.

Также символично, что дула танков и иных орудий направлены аккурат на Дом профсоюзов, где были заживо сожжены десятки людей — пропагандистская машина называет 2 мая «Днем победы над русским миром», а выгоревший Дом профсоюзов преподносит как такое себе абсолютное зло.

«Горить, палає техніка ворожа — рідна Україна переможе!», — несется из установленных на Куликовом поле динамиков. Там, где еще 11 лет назад развевались русские триколоры.

«Недолго вам осталось», — шепчут проходящие мимо одесситы, хотя нацистские паблики упорно публикуют опросы одэсьцив, которые «пышаются» кладбищем военной техники. Будни оккупации, да.