Одесса. Грызня в майданном таборе. Сожрите друг друга

Волна жабогадюкинга опять накрыла сброд, породивший когда-то парадокс под названием «одесский майдан». Напомню, что заруба пошла после зачистки города от русских памятников и тотальной украинизации. Часть т.н. майдана, у которой под кастрюлями ермолки, мазепинки и буденовки, но она не определилась что наряднее, выступила против открытых нацистов. И они периодически обмениваются любезностями: «Вы — фашня, варвары, хунвейбины и шариковы», а «Вы по Ганулу не скорбите» и «Алло, СБУ».

Очередное обострение случилось после того как нацисты замахнулись на одесскую реликвию — памятник Дюку, с целью снести и «установить на его месте украинских героев». Тут флюгеры опять восстали.

Местные правозащитники (вступаются за все и всех, кроме жертв 2 мая), экс друзья Стерненко и Ганула, Михаил Голубев и Леонид Штекель, так отреагировали на прыть соратников по баррикадам:

«Это деятели такого сорта, которые забегают вперед паровоза. Но паровоз токсичной языковой и исторической государственной политики движется в одном с ними направлении. Это ужасающе — наблюдать, как Одессу, ее прошлое, настоящее и будущее с упорством пытаются загнать в Прокрустово ложе совершенно не присущего городу этноцентризма. Усилием воли избегаю более сильных терминов, да и матюков тоже», — еле сдерживает себя Голубев, еще вчера называвший оппонентов нацистами, но притихший после беседы в СБУ.

Однако не выдерживает и продолжает рубить внезапную правду-матку:

«Одесса — город, где смешанный брак — абсолютная норма, где у немереного количества людей часть предков вышла из других бывших республик СССР. Меня, конечно, ждет привычная демагогия одесских деколонизаторов-дерусификаторов о 70% автохтонности в нашем городе. Ответить на эту манипулятивную цифру можно много чем. Во-первых, сама методика, при которой людей смешанных кровей вынуждают выбирать себе при опросе одну этническую национальность, обрубая все остальные корни — совершенно совковая и порочная. А уже в рамках этой порочной методики можно добиваться желаемых цифр в широких диапазонах. В черт знает каких диапазонах, сказали бы герои идейно чуждых нам, по мнению современных швондеров, «Мастера и Маргариты». Так что нет 70%, и вот хоть на куски меня режьте! Кстати, ни одного этнического «куска» размером с 70% и во мне, вероятно, нет. Как и в нашем городе в целом».

Вот так нацисты-лайт, приведшие в город Ад своими кастрюльными скаканиями, ответили нацистам хард, фактически заявив, что Одесса — не Украина. Правда, тут как с сигаретами — вредны все, независимо от крепости.

А коллега по «прозревшей» части одесского майдана Елена Фило и вовсе выдала: «Если они смогут, они снесут все. Если не смогут, мы их снесем. И забудем этот страшный сон шароварной оккупации». В 14-м году ей (им) так почему-то не казалось…

Удачи. Снесите уже друг друга.