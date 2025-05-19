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Мы писали, как 9 Мая нацисты-активисты разбили мемориальную доску маршалу Малиновскому на его же памятнике.

Как оказалось, это было только начало серий актов вандализма со стороны парнокопытных. Впрочем, робкие ответки прилетали и к ним… Через несколько дней нацисты-активисты собрали и выбросили с Аллеи Славы цветы, которые принесли одесситы. Многие принесли их своим предкам, ведь, по сути, аллея — это братская могила.

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А потом кто-то разрисовал в цвета российского флага вензель на постаменте снесенной Екатерине II. После чего читать одесские паблики стало легко и приятно:

«… неизвестные так же забросали говном портрет убитого проукраинского активиста Демьяна Ганула», — гласили они.

Правда, в отместку шариковы из зондеркоманды «Деколонизация. Украина» разбили мемориальные доски Героям-пограничникам и генералу Бочарову.

А на следующий день куда-то подевался отмытый от говна Ганул в рамке.

И уже за такую «великую ценность» вандалы отомстили тем, что разрушили мемориальную доску Пушкину.

«Как повеет буйный ветер из широких степей. Одесса. Первый Пушкин упал от ветра. Уверены, что ветер может быть такой, что упадет и основной», — похвастали «деколонизаторы».

Вы думаете, кто-то из гестапо озаботился этим вопросом? Конечно, нет — «заявлений о правонарушениях подобного рода не поступало».

Зато к раскрашенному в цвета триколора постаменту тут же примчались сразу три полицейских наряда, и в «поте лица» целых четыре дня ищут «террористов-преступников», рапортуя:

«Поступило сообщение от прохожей о том, что один из фрагментов постамента посреди площади зарисован красками, похожими на флаг страны-агрессора, а одно из памятных фото запачкано. Принимаются меры по установлению личности, причастной к событию».

А вот по версии телеграм-канала GANUL (сливной бачок СБУ), автора «инсталляции» уже нашли и задержали:

«Как нам стало известно, это женщина, до этого совершавшая правонарушения (пыталась развернуть триколор на том же месте в октябре 2024) и была задержана полицией. Демьян тогда подчеркивал, что она продолжает гулять по городу и теперь есть ответ — женщина невменяемая из-за психиатрического диагноза. Это многое объясняет о фанатах русни. Но почему невменяемость равно безнаказанность? И что она сделает в следующий раз?».

Уже ничто, видимо — ну, если задержана. Либо провокаторы врут. И о ее аресте, и о причастности, и о психушке.

Не смог удержаться от «восстановления справедливости» и мэр Труханов. Дело в том, что нацисты не перестают пенять ему — мол, когда в центре города стояла Екатерина, мэрия выделяла на содержание памятника миллионы, плюс возле нее круглосуточно дежурили машины «муниципальной стражи» (карманная трухановская армия).

А как только императрицу снесли, Труханов и пост охраны снял, и отменил финансирование. Оккупанты повтыкали вокруг опустевшего постамента желто-голубые флажки и… принялись справлять в них нужду, ими же и подтирались на месте. Но имитация русского флага была признана более чудовищным преступлением. Поэтому мэр-предатель сразу заявил, что возвращает «взад» охрану и финансирование уборки площади и пригрозил пространству:

«В нашем городе провокаций не будет».

И только у многострадального Пушкина охрану он почему-то не выставил. И на Аллее Славы тоже. Пропал город.