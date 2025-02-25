Очень рано верить добрым словам Трампа – Симонов

Максим Столяров.  
25.02.2025 23:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 148
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Несмотря на дружественную риторику, новый президент США пока не сделал никаких реальных шагов навстречу России.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на дружественную риторику, новый президент США пока не сделал никаких реальных шагов навстречу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Какие-то договоренности будут, но давайте запасемся все-таки терпением, потому что говорить о том, что санкции моментально снимут и заживем как раньше, этого не произойдет. Давайте это для себя четко зафиксируем,

Причем, это не только касается европейцев, но и нашего любимого Трампа, потому что обратите внимание – все пряники, которые Трамп нам отсыпает, они все носят риторический характер. Нам они очень нравятся, но Трамп не сделал ничего материально измеримого», – сказал Симонов.

«Он говорит: «Давайте вычеркнем слова, что Россия агрессор, я не буду называть Путина диктатором, это Зеленский диктатор. «Мы радуемся этому, говорим, какой он молодец», – добавил он.

Однако финансист напомнил, что отменять санкции, введённые предыдущей администрацией Трамп не спешит.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить