Очень рано верить добрым словам Трампа – Симонов

Несмотря на дружественную риторику, новый президент США пока не сделал никаких реальных шагов навстречу России.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие-то договоренности будут, но давайте запасемся все-таки терпением, потому что говорить о том, что санкции моментально снимут и заживем как раньше, этого не произойдет. Давайте это для себя четко зафиксируем,

Причем, это не только касается европейцев, но и нашего любимого Трампа, потому что обратите внимание – все пряники, которые Трамп нам отсыпает, они все носят риторический характер. Нам они очень нравятся, но Трамп не сделал ничего материально измеримого», – сказал Симонов.