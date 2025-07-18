Очень опасно: крупная группировка ВСУ под угрозой блокады – полковник СБУ

Российская армия стремится перерезать последнюю дорогу, по которой снабжается группировка ВСУ в Покровске и Мирнограде.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские нашли наше слабое место. Сначала били в лоб на Покровск – не получилось, именно на западном фланге. Нашли слабое место на восточном фланге.

И вот теперь образовалось новое направление, Доброполье. А вот движение сейчас идет – Родинское, которое обходит Мирноград с севера. Покровско-Мирноградский укрепрайон – это большая агломерация, и там все переходит друг к другу. Это большой укрепрайон.

Так вот… они зашли с западного, и вот подходят к этому населенному пункту, Родинскому. И самое главное – Доброполье. Почему опасно? Это действительно развивается настоящий тактический кризис на покровском направлении. И он может перейти в оперативно-тактический», – сказал Стариков.