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Российская армия освободила город Часов Яр, за который более года шли тяжелые бои.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», – проинформировало сегодня утром МО.

С украинской стороны пессимистичны.

«Часик. Ничего хорошего», – написал ВСУшник с позывным «Бахмутский демон».

Впрочем, через 20 минут он добавил, что часть города «еще наша».

При этом тг-канал «Енот Херсон», который ведут российские десантники, публикует видео, которое подтверждает успех ВС РФ в городе, где, кстати, родился певец Иосиф Кобзон.

«Наши воины с места докладывают, что подразделения 24-й омбр имени короля Данила, 18-й бригады нацгвардии ВСУ полностью разгромлены и отошли из административных границ Часова Яра и его окрестностей. Часов Яр находится под полным контролем наших подразделений. Во взятии города принимали участие наши гвардейцы десантники 98 дивизии ВДВ. Видео водружения флагов нашими бойцами на огнеупорном заводе, микрорайонах Леваневского, Шевченко, Южный тому подтверждение», – пишет российская десантура.

Впрочем, некоторые российские военные паблики утверждают, что «на западных и южных окраинах сидят хохлы», что вполне может отвечать действительности. Увы, наше МО не раз спешило преждевременно объявить об освобождении населенных пунктов. Так было, например, с Дзержинском (Торецком) или селом Торское.

Часов Яр – это господствующая высота в районе, по отношению к которой находящаяся юго-западнее Константиновка расположена в низине, что облегчает дальнейшее продвижение русских.

«Как мы ранее уже обсуждали, после занятия микрорайонов Шевченко и Южный, а также блокировки подразделений ВСУ в мкрн. Землянки это было лишь вопросом времени. Как только ВСУшники в Землянках были уничтожены, так и пришло время объявить Часов Яр полностью освобожденным. Битва, длившаяся более года окончена. На очереди Константиновка…», – пишет военный блогер Юрий Подоляка.

По словам военкора Александра Сладкова, с освобождением Часова Яра «открывается путь на заветные города Донбасса: Дружковка, Краматорск, Славянск».