09.10.2025 11:51
Европа безосновательно обвиняет Россию в нарушении своего воздушного пространства, не предоставляя при этом доказательств.

Об этом, выступая в Европарламенте заявила депутат от Франции, Анжелен Фюре, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Международное право распространяется на всех нас. У нас нет доказательств, ЕС обвиняет Россию, и это – нарушение принципа верховенства закона, который вы все так цените в этом парламенте, где так много внимания уделяет Фон дер Ляйен.

Да, мы должны защищать наше воздушное пространство и нашу инфраструктуру, но мы не должны скатываться к войне и военной машине. Мы не должны нагнетать обстановку, а должны стабилизировать мир.

Мы не должны идти по стопам тех, кто провоцирует, а должны успокаивать. Мы должны сохранять хладнокровие и защищать нашу безопасность, но при этом соблюдать международное право», – заявила Фюре.

