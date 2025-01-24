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Только враги могут указывать Украине на взятые Киевом обещания при подписании декларации о госсуверенитете.

Об этом говорили участники эфира на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина никогда не имела международного статуса нейтрального государства, она некоторое время имела внеблоковый статус. Постоянное нейтральное государство – это ограниченный суверенитет, такие ограничения закреплены на международном уровне. А объявить себя внеблоковым государством – это внутреннее дело любой страны. Во времена Януковича был принят закон о внеблоковом статусе, а потом в 2014 году после начала войны он был отменён Верховной радой. А уже потом в преамбулу нашей Конституции было внесено то, что Украина стремится к евроинтеграции. То есть постоянным нейтральным государством – эта формула записана исключительно в декларации», – уверяла «системный аналитик» Наталья Глоба.

Её тут же поддержал политконсультант Александр Харебин.