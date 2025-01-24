Обслуга Зеленского: Украина никому не обещала нейтралитет!

Вадим Москаленко.  
24.01.2025 18:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Только враги могут указывать Украине на взятые Киевом обещания при подписании декларации о госсуверенитете.

Об этом говорили участники эфира на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только враги могут указывать Украине на взятые Киевом обещания при подписании декларации о госсуверенитете....

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«Украина никогда не имела международного статуса нейтрального государства, она некоторое время имела внеблоковый статус. Постоянное нейтральное государство – это ограниченный суверенитет, такие ограничения закреплены на международном уровне. А объявить себя внеблоковым государством – это внутреннее дело любой страны.

Во времена Януковича был принят закон о внеблоковом статусе, а потом в 2014 году после начала войны он был отменён Верховной радой. А уже потом в преамбулу нашей Конституции было внесено то, что Украина стремится к евроинтеграции. То есть постоянным нейтральным государством – эта формула записана исключительно в декларации», – уверяла «системный аналитик» Наталья Глоба.

Её тут же поддержал политконсультант Александр Харебин.

«Украине в новом мире уже никогда не надо быть наивными дурачками. В декларации провозглашалось: «Украинская ССР торжественно объявляет о своём намерении стать в будущем постоянным нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трёх неядерных принципов…».

Мы все знаем, что эта декларация была такой договорённостью, которая позволила нам стать независимыми. Под принуждением американцев, в том числе. И как раз наши враги сейчас упрекают, что Украина нарушила эту декларацию…

Поэтому сейчас Украина должна максимально чётко артикулировать собственные желания, привести всё в право. Если в Конституции прописано, что мы не можем размещать военные базы, мы должны сделать так, чтобы после войны Конституция была изменена так, как этого требует новое украинское государство», – вещал Харебин.

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