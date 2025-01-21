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Немецкий Bild публикует сводку своего военного обозревателя Юлиана Рёпке о динамике развития ситуации на фронте в Донбассе. По мнению немца, там для ВСУ все плохо: украинская армия ведёт безнадёжную битву в трёх городах – Торецке, Часовом Яру и Великой Новоселке.

«В то время как украинское правительство возлагает надежды на силу и напористость старого и нового президентов США, три города на востоке страны находятся в нескольких днях или неделях от падения, — сокрушается Рёпке.

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Торецк — самый крупных из городов, ныне охваченных боями.. До войны здесь жило более 30 тысячи человек. Город подвергается атакам с июня 2024 года. С тех пор Торецк почти полностью превратился в руины.

«Город оккупирован на 95 процентов. Мы защищаем последнюю шахту», — заявила вчера обороняющаяся «группа АСП» украинской армии.

Часов Яр также под угрозой падения. Из 12 тысяч жителей здесь осталось всего несколько сотен человек. Город атакуют с апреля 2024 года. По данным украинской группы наблюдателей DeepStateMap, Россия заняла уже около 60% территории Часова Яра.

«Армия Путина контролирует крупнейший многоэтажный район и металлургический завод, в то время как украинская армия контролирует и защищает административный центр города и несколько дачных районов», – пишет обозреватель Bild.