Обозреватель Bild назвал «безнадежной» для ВСУ битву за Торецк, Часов Яр и Великую Новоселку
Немецкий Bild публикует сводку своего военного обозревателя Юлиана Рёпке о динамике развития ситуации на фронте в Донбассе. По мнению немца, там для ВСУ все плохо: украинская армия ведёт безнадёжную битву в трёх городах – Торецке, Часовом Яру и Великой Новоселке.
«В то время как украинское правительство возлагает надежды на силу и напористость старого и нового президентов США, три города на востоке страны находятся в нескольких днях или неделях от падения, — сокрушается Рёпке.
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Торецк — самый крупных из городов, ныне охваченных боями.. До войны здесь жило более 30 тысячи человек. Город подвергается атакам с июня 2024 года. С тех пор Торецк почти полностью превратился в руины.
«Город оккупирован на 95 процентов. Мы защищаем последнюю шахту», — заявила вчера обороняющаяся «группа АСП» украинской армии.
Часов Яр также под угрозой падения. Из 12 тысяч жителей здесь осталось всего несколько сотен человек. Город атакуют с апреля 2024 года. По данным украинской группы наблюдателей DeepStateMap, Россия заняла уже около 60% территории Часова Яра.
«Армия Путина контролирует крупнейший многоэтажный район и металлургический завод, в то время как украинская армия контролирует и защищает административный центр города и несколько дачных районов», – пишет обозреватель Bild.
«Великая Новосёлка окружена с трёх сторон. Это стратегически важный городок, население которого когда-то составляло 5,5 тысяч человек, расположен всего в 17 км от границ Днепропетровской области. Поэтому он особенно сильно защищён.
Тем не менее, российской армии удалось обойти Великую Новосёлку с фланга. Украинские защитники пытаются снабжать себя внутри города через трёхкилометровый узкий коридор, который к тому же идёт через реку без моста. Наблюдатели ожидают, что ВСУ вскоре отступят, чтобы избежать окружения», – прогнозирует Рёпке.
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