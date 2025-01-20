Украинская власть провалила мобилизацию, из-за чего командиры вынуждены отправлять на передовую персонал ПВО, аэродромных техников и другие ценные кадры.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки депутат Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это проблема того, что у нас провалилась полностью мобилизация и сейчас нет людей, которые могли бы быть обучены и отправлены в подразделения пехотные, десантные, которые должны выполнять задачу на первой линии. И это первая очередная проблема.

Из-за того, что там расходятся эти телеграммы, еще раз говорю, я точно это не поддерживаю, но поставь себя на место, например, какого-то командующего, которому нужно держать фронт, мобилизация ему людей не дает, и говорят: «Найди внутренние ресурсы». Вот что ему нужно делать? Ну сдавать территории? Нет, он не будет их сдавать. И вот они идут по этому пути. Еще раз, это все последствия, они неправильны, но они их делаются из-за того, что у них нет иного выбора», – заявил Костенко.