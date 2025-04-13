Оборонный фонд ЕС пока остается лишь в проекте – все упирается в деньги

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Агентство Reuters пишет о продолжающейся в ЕС вялотекущей дискуссии о создании общего оборонного фонда, который бы совместно закупал военную технику для стран блока и владел дорогим военным оборудованием.

Как утверждается в публикации, эта идея заинтересовала министров финансов стран Европейского союза. Однако некоторые из них также заявили, что ЕС должен сначала рассмотреть существующие варианты финансирования, прежде чем создавать новые.

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«Обсуждение является частью европейских усилий по подготовке к потенциальному нападению со стороны России, поскольку правительства стран ЕС осознают, что они больше не могут полностью полагаться на Соединенные Штаты в вопросах своей безопасности», – говорится в материале.

Министры обсуждали идею, подготовленную аналитическим центром Bruegel, о том, что группа стран ЕС и стран, не являющихся членами ЕС, может создать межправительственный фонд с оплаченным капиталом, который бы заимствовал на рынке и совместно покупал и обладал дорогостоящим военным оборудованием.

Участие стран, не являющихся членами ЕС, важно для некоторых членов блока, поскольку это позволило бы привлечь такое мощное в военном плане государство, как Великобритания, а также Норвегию, Канаду или Украину.

Фонд под названием «Европейский оборонный механизм» стал бы способом решения проблем стран с большой задолженностью, поскольку долги, понесенные для оплаты оборудования, будут отражены на счетах ЕОБ, а не на национальных счетах.

«Большинство министров были заинтересованы в документе Bruegel» , — сказал председательствовавший на переговорах министр финансов Польши Анджей Доманский.

Тем не менее, пока что переговоры топчутся на месте. Дело в том, что такие страны, ткак Франция, Германия и Бельгия заявили, что ЕС должен сначала обратить внимание на существующие инструменты, такие как Европейский инвестиционный банк, Европейский оборонный фонд и план ReArm Europe, прежде чем создавать новые инструменты.

По их мнению, новый фонд мог бы сосредоточиться на «стратегических средствах» — дорогостоящей военной инфраструктуре и оборудовании собственного производства, необходимых армиям для функционирования, которые сегодня часто предоставляются Соединенными Штатами.

К ним относятся объединенные системы командования и управления, спутниковая разведка и связь, разработка новых дорогостоящих систем вооружений, таких как истребители пятого или шестого поколения, интегрированные системы вооружений, необходимые многим странам, такие как стратегическая противовоздушная оборона, стратегические крупномасштабные воздушные ракеты

Эти споры отражают глубокий раскол в самом ЕС – между той его частью, которая продолжает по инерции ориентироваться на США и Британию, настаивая на их включение в процесс оборонных закупок, и суверенистами, в число которых входят Франция и ФРГ, жестко отстаивающие интересы собственного и шире-европейского ВПК перед интересами бизнеса из неевропейских стран.