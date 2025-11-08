Оборонка НАТО рванула вперёд, но больше «допомоги» от этого не стало – стенания в Киеве

У Европы пока нет лидеров масштаба Черчилля, что могли бы принять стратегическое решение в отношении Украины, наплевав на мнение избирателей, всё меньше поддерживающих помощь Киеву в ущерб собственным благам.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что якобы страны альянса, наконец, не отстают от России по производству боеприпасов.

«Ну, по некоторым основным номенклатурам. Тут же есть разные вещи. Скажем, по основному, артиллерийскому – да, молодцы, рванули. И это только про Европу, американцы отдельно. В сравнении с тем, что было, они начинают обгонять достаточно хорошо. Но это не означает, что они нам чего-то больше дают, понимаете?! Они сами вооружаются. …

Поэтому, помимо того, что у Европы нет решительности, там пока нет серьёзных лидеров, которые готовы принимать серьёзные решения, европейского Черчилля точно нет, де Голля точно нет и других политиков, которые могли бы принимать серьёзные решения на перспективу, не боясь осуждения избирателей, их нет. Но оборонку они немного включили», – разглагольствовал Костенко.

