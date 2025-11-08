Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Европы пока нет лидеров масштаба Черчилля, что могли бы принять стратегическое решение в отношении Украины, наплевав на мнение избирателей, всё меньше поддерживающих помощь Киеву в ущерб собственным благам.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что якобы страны альянса, наконец, не отстают от России по производству боеприпасов.