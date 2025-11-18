Оборона ВСУ висит на последней нитке, ситуация катастрофическая, – Арестович

Анатолий Лапин.  
18.11.2025 08:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 974
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Оборона ВСУ может обвалиться в любой момент из-за критической нехватки людей в войсках.  

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Оборона ВСУ может обвалиться в любой момент из-за критической нехватки людей в войсках.  ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это – проблема, которая сломает хребет армии в кратчайшие сроки. Фронт может посыпаться обвально, он висит на последней на две трети перерезанной нитке – по той причине, что критически не хватает людей, а те, которые есть, вымотаны до последнего предела, они просто физически не смогут осуществлять свои обязанности…

Ситуация катастрофическая, и фронт завалится, скорее всего, в какие-то сроки. Начнет рваться то там, то там – вплоть бунты начнутся военных, которые будут просто отказываться оставаться в «котлах» и так далее. Ситуация катастрофическая», – заявил Арестович.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить