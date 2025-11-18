Оборона ВСУ висит на последней нитке, ситуация катастрофическая, – Арестович
Оборона ВСУ может обвалиться в любой момент из-за критической нехватки людей в войсках.
Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это – проблема, которая сломает хребет армии в кратчайшие сроки. Фронт может посыпаться обвально, он висит на последней на две трети перерезанной нитке – по той причине, что критически не хватает людей, а те, которые есть, вымотаны до последнего предела, они просто физически не смогут осуществлять свои обязанности…
Ситуация катастрофическая, и фронт завалится, скорее всего, в какие-то сроки. Начнет рваться то там, то там – вплоть бунты начнутся военных, которые будут просто отказываться оставаться в «котлах» и так далее. Ситуация катастрофическая», – заявил Арестович.
