Темпы продвижения российской армии увеличились вдвое, и пока противнику не удаётся с этим справиться.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила недавно вернувшаяся из волонтёрской поездки правозащитница Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причем бедненькие салорейховцы настолько этим опечалены, что даже гораздо реже обновляют свои карты. Я очень внимательно отслеживаю большую группу салорейховских разных карт – и просто наслаждаюсь, как они бьются в пароксизмах, обновляясь гораздо реже, чем раньше», – отметила Монтян.

«Я могу порадовать наконец-то в кои-то веки наших зрителей. Если раньше продвижение было по 5-10 квадратных километров, то в последние дни уже по 15-20. В общем, темпы увеличиваются. Не то чтобы кардинально, но реально темпы увеличиваются.

«Что случилось?.. Ну, опорники взяли некоторые, там дальше идут уже сплошные поля. Сейчас же ж воевать довольно удобно, потому что сушь, потому что зеленка.

Ну и как бы перекинули из Курской области квалифицированных дроноводов. То есть, потихонечку дело двигается. Плюс укропы провалились на некоторых направлениях там, потому что не везде хватает ресурсов затыкать дыры. Ну и дальше уже в прорыв (наши) ломятся. Поэтому в последнее время темпы увеличились.

Мы все этому рады, но вопрос в том, сколько это продлится и когда это будет купировано Салорейхом. Потому что, напоминаю, до сих пор у них резервов куча. В Киеве толком не отлавливают. Да, отлавливают, конечно, но не так, чтобы массово. Резервы есть – и резервов много», – предупредила адвокат.