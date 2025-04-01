Обнищавшие прибалты затосковали по прежней жизни в Союзе – Чичваркин
Россия может сыграть на том, что многие жители Прибалтики живут в нищете – и скучают по Советскому Союзу.
Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью каналу киевского пропагандиста Дмитрия Гордона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, может ли Россия после прекращения огня с Украиной напасть на какую-то из стран ЕС.
«Страны Балтии с 44 года в Советском Союзе, и 200 лет в империи. Нас там помнят, некоторые, несмотря ни на что, даже любят.
Почему бы это не забрать себе? Рига – удобный порт. Вот посмотрите, там безработица. Там люди ходят, «Калинку-малинку» поют, ночами ужравшись, скучают по нам.
Вот, давайте-ка мы им сейчас всё отстроим… новые красивые домики, как в Мариуполе. И заводы запустим – приёмники будете производить, а потом и локомотивы. Если вам некуда ездить на ваших поездах, так будет ездить до Владивостока», – ответил Чичваркин.
Он подчеркнул, что Украина должна стягивать силы России на себя, чтобы «спасти» Прибалтику.
«И вот на этом запросто можно исполнить, если Украина не остановит его сейчас. А Украина может остановить его только с серьёзной поддержкой Запада», – добавил иноагент.
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