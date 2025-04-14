Обласканный в РФ режиссер-русофоб мечтает о распаде России

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Россия является «благодатной почвой» для диктатуры из-за своего национального менталитета.

Об этом оправдавший массовое убийство в одесском Доме профсоюзов русофоб и режиссер-иноагент Виталий Манский заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, есть какая-то традиция несвободы в этом большом пространстве от океана до океана. Мне кажется, сам факт этой большой территории любым правителям не оставлял иного выбора, как создавать некую вертикаль власти. Семь часовых поясов иначе, наверное, не удержишь», – трепался подонок.

Уроженец Львова надеется, что Россия когда-нибудь «откажется от величия» и распадется на множество мелких государств, но не верит, что это произойдет даже при жизни его внуков.