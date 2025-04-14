Обласканный в РФ режиссер-русофоб мечтает о распаде России

Елена Острякова.  
14.04.2025 18:42
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Россия является «благодатной почвой» для диктатуры из-за своего национального менталитета.

Об этом оправдавший массовое убийство в одесском Доме профсоюзов русофоб и режиссер-иноагент Виталий Манский заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия является «благодатной почвой» для диктатуры из-за своего национального менталитета. Об этом оправдавший массовое...

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«Мне кажется, есть какая-то традиция несвободы в этом большом пространстве от океана до океана. Мне кажется, сам факт этой большой территории любым правителям не оставлял иного выбора, как создавать некую вертикаль власти. Семь часовых поясов иначе, наверное, не удержишь», – трепался подонок.

Уроженец Львова надеется, что Россия когда-нибудь «откажется от величия» и распадется на множество мелких государств, но не верит, что это произойдет даже при жизни его внуков.

«Если говорить о какой-то перспективе людей, живущих не территории того государства, которое сегодня называется Российской Федерацией, наверное, для них самое оптимистичное будущее – в создании большого количества независимых государств, разделенных по национальному и территориальному признаку», – вещал Манский, который до недавнего времени имел в России полную свободу действий и проводил регулярно русофобский документальный кинофестиваль.

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