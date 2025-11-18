Обесточить Московский метрополитен! – «ястребы» в США строят козни против России
В ответ на обрывы подводных кабелей в Балтийском море, за которыми «хайли лайкли» стоит Россия, нужно нанести удар по критической инфраструктуре РФ, например, обесточить метрополитен в Москве.
Об этом старший научный сотрудник и директор Центра по Европе и Евразии в Институте Хадсона (признан нежелательной организацией в РФ) Питер Роу заявил на слушаниях в Хельсинской комиссии, деятельность которой также признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Возможно, пришло время отключить свет в московском метро, чтобы они поняли, что не могут совершать подобные атаки на Западе. Возможно, пришло время поддержать украинские спецоперации против российских позиций в Африке, если они будут устраивать диверсии в Европе. Возможно, пришло время усилить санкции в определенных областях, чтобы заставить россиян почувствовать боль от атак на их собственную критически важную инфраструктуру», – заявил Роу.
