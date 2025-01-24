Объекты культурного наследия в Крыму переформатируют под гостиницы для отдыхающих

Катя Добрина.  
24.01.2025 18:15
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Культура, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Туризм


Объекты культурного наследия – доходные дома и дачи на побережье Крыма – можно переоборудовать в гостиницы по льготной программе кредитования.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Объекты культурного наследия – доходные дома и дачи на побережье Крыма – можно переоборудовать...

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«Меры поддержки в виде льготного кредитования на создание либо реконструкцию гостиничных комплексов под 3,5% годовых. И в этом году действительно приняты нововведения, которые предусматривают, в том числе, вовлечение в оборот объектов культурного наследия. Такие объекты тоже могут попасть в эту программу, если планируется открытие гостиницы от 15 номеров.

Еще одно нововведение этого года направлено на развитие семейного туризма в регионах Российской Федерации. И обязательным требованиям с 2025 становится отведение под семейное размещение 5% номерного фонда, то есть номера на четверых и более человек»,- отметил министр.

По его словам, по льготной программе в Крыму реализуются 6 проектов с общим кредитным портфелем в 49 миллионов рублей. С ростом процентной банковской ставки эта программа стала крайне популярной у инвесторов.

«Это значимый механизм по развитию и поддержке бизнеса, особенно в современных условиях. Напомню, что процентная ставка составляет 3,5% на 15 лет. Это выдается инвесторам под создание таких комплексов. Также нулевая ставка НДС на гостиничные услуги продлена на федеральном уровне до 2030 года. И это безусловно те меры, которые дали огромный толчок к тому, чтобы в Крыму индустрия гостеприимства активно росла», – подчеркнул Ганзий.

Отметим, в советский период доходные дома и дачи на побережье были реквизированы под создание санаториев для лечения и оздоровления трудящихся, и до недавнего времени являлись корпусами здравниц. Без ремонта и модернизации они обветшали, выведены из подчинения Минздрава Крыма и постепенно распродаются. Так произошло с санаториями «Красный маяк» и им. Семашко в Симеизе.

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