Обанкротившаяся Украина отдаст свои АЭС британцам – экс-советник Кучмы

Обанкротившаяся Украина уже не в состоянии поддерживать работу АЭС, поэтому отдаст их американцам или британцам. Об этом на канале «PolitБюро» заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

А может ли самостоятельно Украина поддерживать их работу зимой? Нет, не может. Потому что Путин бьёт для того, чтобы они остановились», – сказал Соскин.

Тогда возникает вопрос. Топливо есть для атомных станций? Нет. Московиты бомбят по электрическим станциям, которые снабжают атомные станции электроэнергией.

«Тогда что надо сделать? Передать их кому-то в концессию. Кому их можно передать? Только американцам. Ну, может, ещё британцам. Но британцы не очень предпочтительны, потому что они не могут от Путина отбиться.

Хотя, вполне возможно, что атомные станции хотят передать британцам. Но так просто не передашь, значит, надо иметь какую-то структуру. Самый ратифицированный длительный договор о безопасности и поддержке друг друга – это с Британией на 100 лет.

То есть можно говорить о том, что зачистили вот эту всю группу [коррупционеров вокруг Зеленского] для того, чтобы освободить площадку для других, для захода британцев», – подытожил он.