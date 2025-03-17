«О чём ещё в Лондоне могут говорить с Зеленским? Как лучше и больше убить славян» – Соскин

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Всё говорит о том, что в ближайшее время окружение Владимира Зеленского спровоцирует очередные массовые ещё более трагические события, чем до этого.

Об этом в своём видеоблоге заявил эмигрировавший из Украины экс-советник Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, поддержка от талассократов (властителей морских держав – ред.), таких как Туманный альбион. Ну, если король Карл III с ним встречается, представляете? С Зеленским у себя в резиденции, он целый час о чём-то там с ним говорит. О чём можно с Зеленским целый час разговаривать, с шоуменом? Стармер, Макрон этот, Урсула фон дер Ляйен и прочие. То есть они говорят о том, как убивать. Самое главное сейчас в сути всех встреч и переговоров Зеленского с этими западными бюрократами, талассократами – это как лучше убивать. Убивать славян с той стороны линии раздела, которые являются гражданами Московии, и убивать славян с этой стороны. Все месседжи Зеленского нацелены на одно: как расширить смертоубийство. При этом он говорит: мы за мир, мы за гарантии мира. Но цель одна – как увеличить объёмы убийства православных христианских славян. Это самая главная цель», – сказал Соскин.