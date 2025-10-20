«Нужно внушить людям, что отключения зимой – это нормально» – украинский замминистра

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не обойдётся без продолжительных отключений тепла и электричества этой зимой, что может привести к социальной дестабилизации.

Об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил Замминистра энергетики Украины Николай Колесник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Этот отопительный сезон начинается раньше. Поэтому актуально рациональное потребление. Многие уже устанавливают системы накопления энергии в квартирах. Пользуйтесь ими в вечернее и ночное время, это тоже поможет Укрэнерго сбалансировать генерацию. Нужно формировать культуру рационального потребления», – вещал Колесник.

Он опасается, что отсутствие отопления и электричества зимой может привести к беспорядкам в украинских городах.