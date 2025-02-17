Нужно срочно назначить переговорщика от ЕС, иначе пожалеем – экс-еврокомиссар

Анатолий Лапин.  
17.02.2025 12:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Евросоюз должен немедленно определиться с кандидатурой переговорщика, который будет общаться с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил бывший министр экономики Франции, экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз должен немедленно определиться с кандидатурой переговорщика, который будет общаться с Дональдом Трампом и...

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«Одна из характеристик личностей, которые сегодня находятся у власти, и которые хотели бы принять решение о разделе Украины или даже о большем – это то, что и тот, и другой практикуют ложь, можно сказать как нечто естественное».

Правда, он тут же добавил, что и ЕС, и Украина должны вести переговоры с РФ.

«Если мы когда-нибудь захотим, чтобы там прекратился огонь, нам действительно придется сесть с теми, кто является главными действующими лицами… Совершенно необходимо, чтобы Европа согласилась назначить человека, того или тех, кого она собирается представлять, кто будет представлять их. И это нужно сделать немедленно. Мы можем пожалеть».

Многие зрители эфира с негодованием восприняли сказанное Бретоном, подчеркнув, что Европа сегодня оказалась в числе проигравших и не находится за столом.

«Трудно понять бретонский язык. Нас не приглашали Путин, Трамп или Си Цзиньпин. Мы выставили себя дураками и нам не на что претендовать», – пишет пользователь boris-e7c8o.

«Кстати о лжи: кто лгал во время Минских соглашений? Спросите Олланда и Меркель», – отмечает mahefarakotonirina3702.

«За три года вы и ваш приятель Джо Байден ни разу не организовали переговоры, так что как поджигатель войны вы должны держаться подальше», – добавляет nikaquilas9307

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