«Нужно разгромить европейскую гниль, сделав вид, что США не такие» – Караганов

Максим Столяров.  
26.10.2025 19:58
  (Мск) , Москва
США постепенно отползают от Европы, и им нужно в этом помочь, создав американцам условия для «их не позорного отхода».

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий Дмитрий Куликов обратил внимание на несколько раз произнесённую экспертом реплику о том, что «американцы решили отползать».

«Они, когда получили сигнал от нас два с половиной года назад, о том, что возможна эскалация войны в Европе на ядерный уровень, а это означает, что через шаг – на США, они сняли все вопросы о применении ядерного оружия даже в защиту Европы.

Даже Байден, условно, когда ему задавали вопрос, примените ли вы ядерное оружие, если русские применят, он сказал – нет-нет, мы применим обычное вооружение и чего-то там спускал.

Естественно, в отношении третьих стран, не США, это сложный вопрос, это мы уходим на уровень концепции стратегии и философии сдерживания», – сказал Караганов.

«Так вот, они начали потихонечку отползать, но нужно создать условия для их не позорного отхода. Поскольку позорный отход сделает из них реваншистскую державу, это нам не очень нужно.

А для этого нужно разгромить Европу, сказав, что – нет, мы громим эту гниль, а вас не трогаем, вы другие. Мы сделаем вид, что они другие, хотя, там много, действительно, других людей», – добавил эксперт.

