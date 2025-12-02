Нужно подписывать перемирие, а потом объявить его недействительным и напасть на Россию, – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
02.12.2025 12:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 833
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Какие бы юридические формулировки о потерянных территориях Украины не были в будущем мирном соглашении, Киев сможет в перспективе объявить документ никчемным и напасть на Россию, чтобы забрать обратно Новороссию и Крым.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Какие бы юридические формулировки о потерянных территориях Украины не были в будущем мирном соглашении,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вообще, нужно иметь в виду, что россияне хотят застолбить юридическое закрепление, а я – сторонник того, что бы ни подписали в таких условиях, есть подход, что, если в условиях, при которых был документ подписан, то его можно считать нереализованным. Это нужно всегда иметь в виду, и с этой точки зрения нам сейчас нужно остановить боевые действия, переформатироваться, подготовиться к следующему этапу войны.

Нам нужно время, его нужно выигрывать тяжелыми компромиссами, идти по этому пути и иметь в виду, что кто бы что сейчас ни подписал, мы будем возвращаться к границам 91-го года и дальше бороться за свою независимость», – заявил Романенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Владимир Путин накануне объяснял, почему для России важно юридически на международном уровне закрепить новые границы.

«Нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано основными международными игроками. Одно дело – территории признаны и находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договорённости это будет нападение на РФ со всеми вытекающими ответными мерами. Или это будет рассматриваться как попытка вернуть “законно принадлежащую Украине” территорию. Это разные вещи», – говорил российский лидер.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить