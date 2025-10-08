«Нужно срочно перенимать опыт «Рубикона» – комбат дроноводов ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ гораздо быстрее учатся и адаптируются на поле боя, а также хорошо окапываются, в отличие от украинских войск, которых не мотивируют рыть укрытия даже потери.

Об этом в интервью пропагандистке Анне Максимчук заявил комбат беспилотных систем 29-й озрб ВСУ с позывным «Хам», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как они окапываются, и как наши окапываются? Мы ленивые копать. А п..ры окапываются очень хорошо. Мы это давно знаем, что они хорошо окапываются – и норы, и в глубину под два этажа копают себе блиндажи. А у нас так, поверхностно выкопали, чтобы посидеть – и всё, и пытаемся выжить. На данный момент они быстрее, чем мы учатся и адаптируются. Они быстрее вводят по структурности подразделения. Если на 23-й год у нас частично вводилась в ОШС [организационно-штатная структура] структурность БПЛА, то у них уже была», – посетовал «Хам»