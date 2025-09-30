Нужно готовиться к тому, что Путин выиграет войну, – скулёж Ходорковского

Анатолий Лапин.  
30.09.2025 10:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 515
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация


Запад испугался в первый год СВО поддержать Украину так, чтобы она разгромила Россию, поэтому теперь нужно готовиться к тому, что русские победят.

Об этом бежавший на Запад олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в ходе «Варшавского форума по безопасности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы могли говорить о проигрыше Путина в этой войне в первый год войны. В этот момент Запад принял решение о том, что Путин не должен проиграть эту войну. У этого были определенные резоны – вы сами понимаете, Путин грозился ядерным ударом, Запад боялся, что Россия в этой ситуации развалится – неважно. Было принято решение, что Путин не должен проиграть эту войну.

И это решение, к сожалению, безвозвратное на этом этапе. Может быть, на следующем этапе этой войны решение может быть изменено, но на этом этапе оно безвозвратное, и не надо себя спрашивать, «что будет, если Путин проиграет».

Нужно себя спрашивать: «что делать, когда Путин выиграет эту войну?» – вот к этому надо готовиться», – скулил Ходорковский.

