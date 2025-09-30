Нужно готовиться к тому, что Путин выиграет войну, – скулёж Ходорковского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад испугался в первый год СВО поддержать Украину так, чтобы она разгромила Россию, поэтому теперь нужно готовиться к тому, что русские победят.

Об этом бежавший на Запад олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в ходе «Варшавского форума по безопасности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

