США уже давно должны были дать Украине крылатые ракеты «Томагавк» для ударов по России, также стоит подумать, как можно было бы применять современные истребители F-35.

Об этом в интервью «Блумберг» заявил конгрессмен-республиканец Денвер Ригглман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что в какой-то момент США придется принять решение о масштабном вооружении Украины… Это было бы непросто. Я имею в виду, что быстро обучить пилотов F-35 было бы очень непросто. Но я скажу вам вот что – если бы был способ, при котором мы могли бы использовать союзные F-35, это было бы просто фантастически.

Послушайте, «Томагавк» заставит русских понервничать, очень сильно понервничать… Я думаю, что сейчас мы подошли к тому моменту, когда такое оружие, как «Томагавки», заставило бы русских задуматься, потому что у них на самом деле нет ничего, что могло бы им противостоять.

Когда мы говорим о чем-то подобном, о крылатых ракетах или «Томагавках», русские будут недовольны. И опять же я думаю нам, вероятно, следовало сделать это раньше», – русофобствовал Ригглман.

Отметим, что во время войны НАТО против Югославии даже сербские военные с устаревшей ПВО в 1999 году добивались успеха в ликвидации Tomahawk благодаря комбинации радиолокационного слежения, зенитных ракет и радиоэлектронных средств.

