«Нужно быть очень жёсткими», – В Давосе гадали, как ещё пограбить Россию
Странам западного блока необходимо ввести дополнительные санкции, чтобы полностью выдавить Россию с мировых рынков. Об этом на украинской секции в Давосе заявил замдиректора правления Европейского банка реконструкции и развития Артем Шевалев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы должны убедиться, что мы сможем направить эти средства [украденные у России 300 миллиардов] на Украину как можно скорее. Прежде всего – для обеспечения поставок оружия.
Но при этом мы не должны забывать и о других важных моментах, таких как тарифы, санкции, дополнительные сборы, которые будут взыматься с российский торговли», – разглагольствовала вырусь Шевалев.
«Речь идёт не только о справедливом исходе, или о том, чтобы Украина получила доступ к этим дополнительным средствам. Речь также о том, чтобы украинские союзники во всём мире получили выгоду.
Потому что введение санкций против торговли российской нефтью изменит другие энергетические рынки. И другие игроки, такие как США, получат большую долю за счёт сокращения доли России. И это хорошо, потому что это сделает рынки более прозрачными и эффективными.
То же самое касается рынков удобрений и продовольствия. Поэтому нужно быть очень жёсткими в отношении санкций, тарифов и российской торговли», – добавил подонок, после переворота в 2015 году занимавший пост замминистра финансов Украины.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: