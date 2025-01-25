«Нужно быть очень жёсткими», – В Давосе гадали, как ещё пограбить Россию

Константин Серпилин.  
25.01.2025 23:22
  (Мск) , Давос
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Дзен, Запад, Россия, Санкции


Странам западного блока необходимо ввести дополнительные санкции, чтобы полностью выдавить Россию с мировых рынков. Об этом на украинской секции в Давосе заявил замдиректора правления Европейского банка реконструкции и развития Артем Шевалев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Странам западного блока необходимо ввести дополнительные санкции, чтобы полностью выдавить Россию с мировых рынков....

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«Мы должны убедиться, что мы сможем направить эти средства [украденные у России 300 миллиардов] на Украину как можно скорее. Прежде всего – для обеспечения поставок оружия.

Но при этом мы не должны забывать и о других важных моментах, таких как тарифы, санкции, дополнительные сборы, которые будут взыматься с российский торговли», – разглагольствовала вырусь Шевалев.

«Речь идёт не только о справедливом исходе, или о том, чтобы Украина получила доступ к этим дополнительным средствам. Речь также о том, чтобы украинские союзники во всём мире получили выгоду.

Потому что введение санкций против торговли российской нефтью изменит другие энергетические рынки. И другие игроки, такие как США, получат большую долю за счёт сокращения доли России. И это хорошо, потому что это сделает рынки более прозрачными и эффективными.

То же самое касается рынков удобрений и продовольствия. Поэтому нужно быть очень жёсткими в отношении санкций, тарифов и российской торговли», – добавил подонок, после переворота в 2015 году занимавший пост замминистра финансов Украины.

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