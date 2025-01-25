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Странам западного блока необходимо ввести дополнительные санкции, чтобы полностью выдавить Россию с мировых рынков. Об этом на украинской секции в Давосе заявил замдиректора правления Европейского банка реконструкции и развития Артем Шевалев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны убедиться, что мы сможем направить эти средства [украденные у России 300 миллиардов] на Украину как можно скорее. Прежде всего – для обеспечения поставок оружия. Но при этом мы не должны забывать и о других важных моментах, таких как тарифы, санкции, дополнительные сборы, которые будут взыматься с российский торговли», – разглагольствовала вырусь Шевалев.