«Нужен теракт масштаба 11 сентября» – экс-президент Эстонии придумал, как натравить ЕС на Россию

Европейским политикам пора перестать стесняться, и открыто объявить о войне с Россией. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны поработать над беспилотной зоной, которая была объявлена над Украиной с 25 февраля. Мы можем это сделать. Всего пару месяцев назад Британия и США оказывали поддержку Израилю с воздуха. Мы можем сделать то же самое для Украины. Для этого нам нужны только самолёты, которые будут сбивать российские самолёты, бомбящие украинские города», – сказал Ильвес.