«Нужен теракт масштаба 11 сентября» – экс-президент Эстонии придумал, как натравить ЕС на Россию

Константин Серпилин.  
01.10.2025 10:20
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 311
 
Д.Б., Дзен, Политика, Русофобия, Эстония


Европейским политикам пора перестать стесняться, и открыто объявить о войне с Россией. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейским политикам пора перестать стесняться, и открыто объявить о войне с Россией. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы должны поработать над беспилотной зоной, которая была объявлена над Украиной с 25 февраля. Мы можем это сделать. Всего пару месяцев назад Британия и США оказывали поддержку Израилю с воздуха. Мы можем сделать то же самое для Украины. Для этого нам нужны только самолёты, которые будут сбивать российские самолёты, бомбящие украинские города», – сказал Ильвес.

«Для меня происходящее на Украине – это война. Они не вторглись на нашу территорию, но сжигают крупнейший торговый хаб в Европе. Давайте уже признаем, что на нас нападают. 

Европейские политики смогут честно признать, с чем мы столкнулись, только после того, как случится что-то вроде теракта 11 сентября. После этого европейские политики уже не смогут сказать, что ничего не хотят делать», – подстрекает эстонец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить