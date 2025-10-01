«Нужен теракт масштаба 11 сентября» – экс-президент Эстонии придумал, как натравить ЕС на Россию
Европейским политикам пора перестать стесняться, и открыто объявить о войне с Россией. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы должны поработать над беспилотной зоной, которая была объявлена над Украиной с 25 февраля. Мы можем это сделать. Всего пару месяцев назад Британия и США оказывали поддержку Израилю с воздуха. Мы можем сделать то же самое для Украины. Для этого нам нужны только самолёты, которые будут сбивать российские самолёты, бомбящие украинские города», – сказал Ильвес.
«Для меня происходящее на Украине – это война. Они не вторглись на нашу территорию, но сжигают крупнейший торговый хаб в Европе. Давайте уже признаем, что на нас нападают.
Европейские политики смогут честно признать, с чем мы столкнулись, только после того, как случится что-то вроде теракта 11 сентября. После этого европейские политики уже не смогут сказать, что ничего не хотят делать», – подстрекает эстонец.
