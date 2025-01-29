Нужен новый альянс. Иначе Европа и Украина не выживут – Бессмертный

Анатолий Лапин.  
29.01.2025 15:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Россия, Русофобия, Украина


Украина и страны Европы должны создать новый блок для для борьбы с Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и страны Европы должны создать новый блок для для борьбы с Россией. Об...

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«Я настаиваю на том, что, если демократический мир хочет выжить, хочет защититься, хочет победить ось зла, он обречен создать коалицию свободы и демократии. И как назовут эту коалицию – это дело тех, кто сядет за стол. И неважно, где и кто находится в нынешних условиях, в условиях нынешних скоростных коммуникаций и скоростей. Важно, чтобы эти люди собрались и сказали: «Мы вместе»…

Тогда нужно говорить о том, что еще в 2022 году было сказано британцами – новая система европейской безопасности должна быть очень мобильной. Она должна объединять макро, микро, глобальные, региональные блоки, континентальные. И в этой ситуации очевидно, что возможным ответом является, в том числе, актуализация действий в пределах стран межморья», – заявил Бессмертный.

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